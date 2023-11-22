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عدوان جوي امريكي على نقاط تابعة لهيئة الحشد الشعبي في جرف النصر في محافظة بابل وانباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى
وكالة انباء براثا
114
2023-11-22
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