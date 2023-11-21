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انباء أولية تتحدث عن إقالة مدير فرع بنك TBI في السليمانية من منصبه بسبب اختلاس مليارات
وكالة انباء براثا
101
2023-11-21
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