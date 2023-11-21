لجنة تسلم وارسال المساعدات الى اهالي غزة تؤكد الاستمرار بجمع المساعدات وارسالها

عقدت لجنة تسلم وإرسال المساعدات إلى أهالي غزه اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان زيدان خلف العطواني،بحضور وكيل وزير التجارة وأعضاء اللجنة من قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة الحشد الشعبي وجمعية الهلال الأحمر العراقي.

وذكر بيان للجنة انه تمت ، خلال الاجتماع ، مناقشة آلية تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بادامة الدعم وإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من المحاصرين في قطاع غزة، والتأكيد على إدامة الاستمرار في جمع المساعدات وإرسالها.

يذكر انه تم ارسال اربع شحنات من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة مقدمة من الحكومة العراقية ، بالتنسيق ما بين جمعية الهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر المصري ، عبر طائرات القوة الجوية العراقية عن طريق فتح جسر جوي بين بغداد ومطار العريش في منطقة سيناء لغرض ايصالها لغزة.