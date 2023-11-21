القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات بحوزتهما 8 كيلو غرامات من المتفجرات في الانبار

القت قوة امنية مشتركة القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة الانبار وضبطت بحوزتهما (8) كيلو غرامات من مادة الفسفور المتفجرة.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان :" ان مفارز مديرية شؤون المخدرات في محافظة الانبار |، بالاشتراك مع فرقة الرد السريع، القت القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة الانبار وضبطت بحوزتهما (8) كيلو غرامات من مادة الفسفور المتفجرة واسلحة وطائرة / درون/ وقنابل واجهزة اتصالات لاسلكية " .
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