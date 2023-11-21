نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر بشدة جريمة قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين في قناة الميادين الفضائية

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين ، بشدة ، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين العاملين في قناة الميادين الفضائية جنوب لبنان ، والتي راح ضحيتها مراسلة القناة فرح عمر والمصور الذي يرافقها ربيع المعماري ،صباح اليوم الثلاثاء .

ودعت النقابة في بيان ، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن الى تحمل مسؤولياتها جراء الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق المدنيين الابرياء ، وكذلك في استهدافها المتعمد للصحفيين في محاولة لتكميم الافواه والتغطية على الجرائم البشعة والوحشية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وتحديه الصارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية .

وفي الوقت الذي تقدمت فيه نقابة الصحفيين العراقيين بخالص العزاء والمواساة لقناة الميادين وزملاء وعوائل الشهيدين

، فانها دعت كافة وسائل الاعلام حول العالم لفضح تلك الممارسات والجرائم العدوانية للقوات الاسرائيلية والعمل لايقاف هذا السلوك الوحشي والبغيض .