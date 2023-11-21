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مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين


دافع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن المطبع والمزور محمد الحلبوسي حيث ادعى ان، توقيت عزله من منصبه خاطئا"، مشدداً على" ضرورة إبعاد البلاد عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس".

وقال خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش فعاليات منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انعقد في محافظة دهوك:" إن المدنيين يعانون من آثار الحروب في غزة، ونحن ندين مهاجمة المدنيين العزل، ونؤمن دائماً بأن الحلول السلمية هي الأنجع في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نحزن جدا ازاء هذه الصراعات الممتدة منذ عقود من الزمن تحدث بسبب عدم تقبل الآخر".

وأضاف:"هناك مشاكل عديدة في المنطقة، ولكن أيضا هناك وقت كاف لحلها، مؤكدا ان هذه الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس يتعين ان تنتهي".

وشدد مسرور بارزاني على:" أن العراق يجب أن يكون بعيداً عن هذا الصراع، ..والعراقيون لديهم ما يكفي من المشاكل، مبيناً نحن يمكننا أن نرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ونحن فعلنا ذلك، ولكن للأسف لم نتلق أي رد من السلطات المسيطرة على تلك المنطقة .

ونوه إلى" أنه ينبغي للعراق ان يكون مبادرا للسلام إن استطاع، أو أن يزود هذه المناطق بالمساعدات الإنسانية، غير أنه لا اعتقد أن الشعارات سوف تساعد المدنيين في غزة".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن أعتقاده" بأن توقيت عزل الحلبوسي كان خاطئاً، وأنا لن أتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد، لأنه بكل صراحة لدينا العديد من المشاكل والعديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ولا نريد مزيداً من الصراعات".

وأضاف:" أن هذا ما حدث للأسف، ولكن كانت هناك طرق لحل تلك المشاكل ولكنها بدأت الآن"، مشيراً إلى" أنه يتعين على البرلمان العراقي ان يتخذ القرار، ولدينا دستور ويجب ان يكون فوق الجميع، وأن تكون القرارات تصدر بموجبه".

وأكد مسرور بارزاني:" أن الأوضاع في العراق ليست بحاجة الى المزيد من المشاكل، ولم تكن بحاجة الى مثل هكذا قرارات"، لافتاً إلى" أن هناك مخاطر تهدد البعثات الدبلوماسية، والمصالح الأجنبية في العراق"

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مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
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