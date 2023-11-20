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السوداني يرفض استقالة ثلاثة وزراء


رفض رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان إنه "تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية، فقد رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة".

وأضاف العوادي، "وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب".

وفي 14 تشرين الثاني الجاري، قدم وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، استقالاتهم؛ وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن انهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب.

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