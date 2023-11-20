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خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد


قررت خمس محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقررت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين باستثناء الدوائر الامنية والخدمية وطلبة الدور الثالث.

كما قررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد واستثنت الدوائر الخدمية والأمنية وطلبة الدور الثالث.

كذلك، أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية وطلبة امتحانات الدور الثالث.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام غدا باستثناء الأقسام الخدمية والدوائر الأمنية وطلبة امتحانات الدور الثالث، كما قررت محافظة كركوك تعطيل الدوام غداً في المدارس والجامعات والمعاهد باستثناء امتحانات الدور الثالث.

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