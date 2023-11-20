السوداني يبحث مع الامن النيابية الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن النيابية جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وجرى ،خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأشار المكتب الى ان "اللقاء شهد مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء".