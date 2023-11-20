الأخبار

السوداني يبحث مع الامن النيابية الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن النيابية جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وجرى ،خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأشار المكتب الى ان "اللقاء شهد مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب باسم خشان : مستقبل الحلبوسي انتهى.. الجلستان الاستثنائيتان غير دستوريتين
خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد
السوداني يبحث مع الامن النيابية الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات
المركزي يحذر بشأن مواقع وهمية تنتحل صفته
الليلة ذروتها.. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة/ موسع
خبير قانوني :الحبس والغرامة لمن يتماهل او يتجاهل او يتقاعس او يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا
النزاهة والبرلمان يتفقان على إكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد
المرور تكشف ملابسات دهس شرطي مرور في بغداد
محافظة نينوى تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة
السيد احمد الصافي : هناك "اياد لا تريد الخير للعراق".
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك