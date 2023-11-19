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المرور تكشف ملابسات دهس شرطي مرور في بغداد


كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، ملابسات عملية دهس شرطي مرور قرب نفق الشرطة في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

وقال المتحدث باسم المديرية، زياد القيسي، في تسجيل صوتي،  إن "حادث الاعتداء على رجل المرور، سببه قيام رجل المرور بإيقاف سائق الباجيرو، الذي أقدم على صدم سيارة أخرى، فحاول رجل المرور إيقافه، لكن سائق الباجيرو لم يتوقف، ودهس المنتسب".

وأضاف القيسي "قمنا بالواجب الإنساني والوطني تجاهه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والأضرار بسيطة"، مؤكداً "تعميم أوصاف السيارة على القطعات الماسكة للأرض"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية مهتم بالموضوع كذلك الحال بالنسبة لمدير المرور، ونحن بصدد متابعة المركبة للقبض على سائقها".

وأكد "إقامة دعوى أصولية، متمنياً أن يأخذ القضاء مجراه، معرباً عن شعوره بالأسف تجاه التصرفات غير الإنسانية لبعض السواق"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح قيام سيارة مظللة دفع رباعي بدهس رجل مرور اثناء تحرير مخالفة مرورية ضده قرب نفق الشرطة غربي بغداد.

وبحسب شهود عيان فإن البداية كانت عندما حدث شجار صغير بعد حادث خفيف ما بين سيارة رجل يرتدي بدلة رسمية وما بين صاحب السيارة "الباجيرو" التي دهست المرور.

وعند تدخل رجل المرور لحل الاشكال وتسجيل مخالفة الحادث، قام صاحب السيارة بدهس رجل المرور والتوجه باتجاه تقاطع صلاح الدين، الامر الذي جعل من الصعب مسكه بعد دخوله للأفرع الجانبية.

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