محافظة نينوى تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة

قرر محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان لديوان محافظة نينوى، أن الجبوري "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق ٢٠ تشرين الثاني؛ بسبب سوء الأحوال الجوية باستثناء طلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات والدوائر الخدمية".

ووجه، بأن "تكون الشرطة والدفاع المدني والصحة ومدراء الوحدات الإدارية في حالة إنذار"، مطالباً الأهالي "بتقليل حركتهم قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم".