المندلاوي يدعو الحكومة إلى إعادة ارسال مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي , اليوم السبت, الحكومة إلى إعادة ارسال مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان المندلاوي التقى بمكتبه, رئيس تجمع ذوي الاعاقة في العراق موفق الخفاجي ، وعدد من اعضائه، بحضور النائب علي الساعدي ، لمناقشة مشاكلهم وهمومهم، والاستماع الى طلباتهم وتطلعاتهم".

وخاطب المندلاوي الحكومة وفق البيان, بضرورة إعادة إرسال مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، الذي وصل إلى مرحلة التصويت داخل مجلس النواب قبل سحبه من قبل الحكومة ، والذي من شأنه ضمان حقوق هذه الشريحة وتوفير حياة كريمة لها".

واشار النائب الأول إلى أهمية الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل شريحة ذوي الإعاقة، وضرورة اشراكها في مناقشة وانضاج التشريعات المتعلقة بها، فيما دعا الجامعات الى اقامة دورات تثقيفية لذوي الاعاقة والصم والبكم، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بتعزيز دمجهم في المجتمع".