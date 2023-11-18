النزاهة تفكك شبكة تقوم بإصدار كتب تأييد وهويات وهمية في اتحاد نقابات عمال واسط

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت ، تفكيك شبكة في اتحاد نقابات العمال تقوم بإصدار كتب تأييد وذكر أرقام هويات وهميَّة في الكتب؛ بغية تسلم قطع أراض من بلديَّة الكوت.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في واسط وبعد الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال في المحافظة، لاحظ إقدام رؤساء نقابات النقل والاتصالات والزراعيين ونقابة الخدمات بإصدار كتب تأييد وهميَّة للمواطنين تحمل رقماً غير موجود في سجل الصادر"، لافتة إلى أن "تلك الكتب معنونة لبلديَّة الكوت؛ لغرض تسلم قطعة أرض دون انتساب فعلي للمواطنين إلى النقابة".

واضافت، أن "الفريق تمكن، بعد استحصال القرار القضائي، من ضبط كل من رئيس نقابة الخدمات "نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في واسط"، ورئيس نقابة الزراعيين، ورئيس نقابة النقل؛ بتهمة إصدار كتب تأييد وهميَّة للمواطنين، وذكر أرقام هويَّات وهميَّة في الكتب دون وجود تلك الهويَّات، وعدم استيفاء الرسوم القانونيَّة الخاصة بكتب التأييد".

وتابعت: "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط صور ضوئيَّة من (879) كتاباً من كتب التأييد المعنونة إلى مديريَّة بلدية الكوت وسجل الصادر العام لثلاث نقابات للعام 2023، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1971)".

ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبط في العمليَّة؛ بغية عرضه بصحبة المتهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيرهم".