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وزير الداخلية يوجه بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين


شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، موجها بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين.

وقال بيان للوزارة : إن الشمري، ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً، بحضور وكلاء الوزارة وقادة وضباط شرطة محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وعدد من مديري الأجهزة الاستخبارية".

وأكد الوزير، بحسب البيان، "على أن يكون العمل الأمني أكثر جدية ومهنية، موجهاً بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين أشد محاسبة، مشدداً على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، مؤكداً أيضاً أن أي ضابط يتقاعس عن أداء عمله ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الرادعة".

ووجه الشمري بالابتعاد عن المجاملات على حساب فرض القانون والضرب بيد من حديد بحق من يتراخى في أداء الواجب، ومنع أي تسيب في مجال حفظ الأمن".

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وزير الداخلية يوجه بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين
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