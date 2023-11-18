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نائب قائد العمليات المشتركة يتفقد الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية


تفقد الفريق اول الركن د.قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة اليوم قضاء الطارمية بهدف الاطلاع عن كثب على الاوضاع الامنية في القضاء.

و تراس المحمداوي اجتماعا امنيا مهما ضم قائد عمليات الكرخ وقائد الفرقة السادسة وٱمري تشكيلات الفرقة حيث قدم كل التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا الامنية بكافة تشكيلاتها وتخصصاتها في مكافحة الارهاب واستقرار الاوضاع الامنية ونوه بالجهد النوعي الذي تبذله الاجهزة الاستخبارية التي يعود اليها الدور الكبير في استقرار القضاء والنيل من الارهابيين.

واكد نائب قائد العمليات المشتركة ان القوات الامنية البطلة مستمرة بالجهود الحثيثة والمتابعة المثمرة بالضغط على المجاميع الارهابية واوكارها الخائبة وان هذه القوات البطلة تحظى بكافة مستويات الدعم والمساندة لتحقيق الاهداف العليا بحماية المواطن واستقرار الاوضاع الامنية وما الانتصارات المتتالية التي حققها هؤلاء الابطال الا ثمرة الاحتراف والخبرة المتراكمة والامكانيات القتالية العالية التي يتمتع بها ابطالنا.

وفي جانب اخر من الاجتماع اكد المحمداوي على ضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية وزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين المواطن والقوات الامنية كون هذا التعاون يشكل اهمية استراتيجية في استقرار الاوضاع الامنية والسلم المجتمعي في القضاء.

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نائب قائد العمليات المشتركة يتفقد الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية
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