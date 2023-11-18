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التعليم تطلق تسمية "طوفان الأقصى" على دورة التخرج في الجامعات العراقية


أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم السبت، إطلاق تسمية (طـوفـان الأقصـى) على دورة التخرج في الجامعات العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان ان "العبودي أطلق تسمية (طـوفـان الأقصـى) على دورة التخرج للعام الدراسي 2023/2022 في الجامعات العراقية كافة".

وأضافت، ان "ذلك جاء في كلمته خلال احتفالية تخرج الدورة الثلاثين في جامعة النهرين حيث أكد أن العراق وشعبه جزء من طوفـان الدعم لأخواهم في فلسـطين معلنا إطلاق تسمية (طـوفـان الأقصـى) على دورة التخرج للعام الدراسي 2023/2022 في الجامعات العراقية كافة توثيقا لموقف العراق وشعبه ومؤسساته لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه المشروعة ضد الكـيان الصـهـيوني المجـرم".

وأضاف العبودي في كلمته، وفق البيان، أنه "لم يعد كافيا التعاطف المؤقت مع الضحايا والشهداء الفلسطينيين ولم يعد مقبولا أن يتفرج العالم على الهمجية الصـهـيونيـة التي تذبح الأطفال وتهدم المنازل والمستشفيات في غزة وتمنع مقومات الحياة من الماء والغذاء والدواء والاتصالات عن المدنيين".

وتابع، أن "هذه المرحلة التي تحمل خصوصية استثنائية توجب على الجميع ومنها المؤسسة الأكاديمية العراقية أن تؤازر طوفان التضحيات والبطولات التي يقدمها الفلسطينيون في غزة وهم يواجهون ماكنة الموت الصهيونية ويرفعون راية الانتصار التاريخي ضد الكيان الغاصب الذي يمارس أبشع الجرائم وينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي أمام مرأى ومسمع المنظمات الدولية المختصة".

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