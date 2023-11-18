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إرجاء جلسة البرلمان الاستثنائية إلى مساء اليوم


قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم السبت، إرجاء جلسته "الاستثنائية" إلى المساء.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجل انعقاد الجلسة الاستثنائية الى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم السبت".

وكانت قد تأجلت جلسة مجلس النواب "الاستثنائية"، المقررة ظهر اليوم السبت، نصف ساعة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتضمن جدول أعمال البرلمان، اليوم، "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".

ويوم أمس، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أنه "استنادا للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولاً: لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه".

وأضاف البيان، أنه "تسلمت رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".

يذكر أن مجلس النواب، انهى الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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