العامري بشأن المشاركة في الانتخابات: لا تقل أهمية عن محاربة داعش

رأى رئيس منظمة بدر، هادي العامري، اليوم السبت، أن المشاركة في الانتخابات لا تقل أهمية عن محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العامري، خلال كلمة في مؤتمر لبدر، إنه "من الضروري مواصلة الاهتمام بملف أبناء المجاهدين والعمل على دعمهم ورعايتهم وأن تنصب كل الجهود لهم".

وفيما يخص الانتخابات، أكد انها "مهمة ومفصلية لان من بين ابرز مهام مجالس المحافظات اقرار المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية وقطاعات الصحة والكهرباء والتربية وغيرها"، مشيراً إلى أن "المشاركة في الانتخابات التي لا تقل أهمية عن محاربة داعش" الارهابي