اندلاع حريق كبير بمجمع طبي في الكرادة وسط بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة، في بناية العيادات الطبية الدولية وسط بغداد

وقال مصدر صحفي ان "حريق كبير اندلع في بناية العيادات الطبية الدولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، دون معرفة الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان"

كما قامت هيئة الحشد الشعبي بارسال سيارات الاسعاف الخاصة بها مع عدد من المنتسبين للمساعدة في اخماد الحريق وانقاذ المواطنين المحاصرين هناك