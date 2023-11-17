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البرلمان يعقد "جلسة استثنائية" يوم غد


حددت رئاسة مجلس النواب، يوم غد السبت، موعداً لعقد جلسة استثنائية؛ بناءً على طلب قدم من أكثر من 50 نائباً.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أنه "استنادا للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولاً: لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه".

وأضاف البيان، أنه "تسلمت رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".

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البرلمان يعقد "جلسة استثنائية" يوم غد
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