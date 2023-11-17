ضبط (4) متهمين بحوزتهم (65) بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في مطاري البصرة والنجف

ضبطت قوات الحدود(4) متهمين بحوزتهم (65) بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في مطاري البصرة والنجف.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، ومفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، ضبطتا(4) متهمين بحوزتهم (65) بطاقة مصرفية مختلفة الأنواع، معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".
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