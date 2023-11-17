من هو المرشح لشغل مقعد الحلبوسي في مجلس النواب

تداولت اوساط نيابية ، هوية المرشح الذي سيشغل عضوية المقعد البرلماني للدورة التشريعية الخامسة في مجلس النواب بديلا عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي ، الذي قررت المحكمة الاتحادية انهاء عضويته .

واوضحت تلك الاوساط ، ان " العضو الجديد هو مرشح المشروع العربي ضمن تحالف العزم في الدائرة الاولى بمحافظة الانبار عيسى ساير مضعن العيساوي ، وهو قائمقام قضاء الفلوجة السابق " .

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي ، الرابع عشر من تشرين الاول الجاري ، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي