نائب : فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة

يستعد مجلس النواب ، لعقد جلسته المقبلة التي سيتم فيها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان .

وقال النائب احمد الجبوري ،في تدوينة على منصة / X / ان " مجلس النواب سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في جلسته المقبلة ، ويتم الانتخاب عبر الاقتراع السري المباشر ".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ، قررت في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي ، الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري ، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المجلس.