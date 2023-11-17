الاطاحة بمفرزة ارهابية شمال بغداد

اطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية وحشد الطارمية بمفرزة ارهابية في الطارمية شمال العاصمة بغداد .

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية انه :" بمتابعة المديرية وبالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية بفرقة المشاة السادسة تم نصب كمين مشترك لقوة من اللواء25 وقوة من الحشد العشائري وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية ".

واضاف انه :" بعد اشتباكات مستمرة مع عصابات داعش الارهابية تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية والحشد العشائري من قتل ارهابيين اثنين واصابة الثالث ، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن المفرزة الارهابية التي قامت سابقا بالتعرض على احدى السيطرات في القضاء حيث استنفرت مفارز المديرية والحشد جميع مواردها لتحديد أماكن تواجد هذه العصابات "