الداخلية تعلن اعتقال 16 شخصاً من المشاركين في "حفلة" الحلبوسي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال 16 شخصاً من مسببي الفوضى وإطلاق العيارات النارية في محافظة الأنبار ليلة أمس.

وذكر مصدر في الوزارة ان "الوزارة طبقت خطة أمنية شاملة لمنع التجمعات المسلحة في الأنبار بعد أحداث ليلة أمس".

وأضاف انه تم "اصدار مذكرات قبض بحق مطلقي العيارات النارية في الأنبار من خلال الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل

وشهدت محافظة الانبار، مساء امس الأربعاء، اطلاق نار كثيف من قبل انصار رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي احتفاء بـ"عودته الى المنصب على حد تعبيرهم".

وكان القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري أبو ريشة الخميس، قد اكد نزول عدد من الافراد المسلحين في شوارع المحافظة وتحت تأثير حزب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وقيامهم باعمال استفزازية دون اتخاذ أي إجراءات امنية ضد هؤلاء المنفلتين، داعيا وزيري الداخلية والدفاع الى إعادة النظر بالقيادات الأمنية في المحافظة.