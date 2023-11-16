"حماس" تنفي ما ورد بخصوص لقاء سماحة السيد علي الخامنئي وهنية

أصدرت حركة "حماس" بيانا نفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وقائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي وما الذي دار بينهما.

وقالت "حماس" في بيانها إنه تعليقا على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، "فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".

وكانت رويترز" قد نشرت خبرا كاذبا مدعية ان "ثلاثة مسؤولين كبار قد ادعوا أن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي ل‍حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلا (خامنئي) إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

وأضاف المسؤولون، حسب رويترز، أن السيد الخامنئي قال ل‍إسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة "حماس" لكن دون التدخل بشكل مباشر".