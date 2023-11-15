خلال لقائه المندلاوي ..السوداني يؤكد اهمية حل جميع الاشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن علي المندلاوي.

وجرى ،خلال اللقاء، البحث في آخر التطورات على الساحة السياسية، وسبل تعزيز التفاهمات الوطنية، بما يسهم في استدامة الاستقرار، واهمية تكامل العملين التشريعي والتنفيذي، لدعم اهداف البرنامج الحكومي.

وأكد السوداني اهمية التواصل والحوار بين جميع القوى السياسية، وحل جميع الاشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور.