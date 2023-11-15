السوداني يلتقي المقال بامر المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي ويدعو للحوار من أجل حل الإشكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقاء لمقال بامر المحكمة الاتحادية كرئيس للبرلمان محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء، أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الأخير "التقى اليوم، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".