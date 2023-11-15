اعتقال 7 متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على 7 متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان للقيادة أن "مفارز اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين في منطقة (حي أور) شمال شرق بغداد، يقومون بتمزيق عدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين".

وأضاف، أن "المتهمين تمت احالتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".