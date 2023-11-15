يدير مصارف متورطة.. القبض على أخطر المهربين للعملة الأجنبية في العراق

أعلن جهاز الامن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، القبض على أخطر المضاربين والمهربين للعملة الأجنبية عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية.

وذكر الجهاز في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف تهريب العملة والمضاربة بها واستكمالاً لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لتخريب الاقتصاد الوطني، والاضرار المباشر بحياة وأمن المواطنين، وبعد جهد استخباري وميداني، نُعلن عن إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية".

وأضاف، ان "العملية جرت وفق إجراءات قضائية اصولية بعد محاولة المتهم الهروب إلى خارج البلاد"، مشيرا الى ان "المتهم من خلال امتلاكه عدة مصارف لديها تعاملات مع العديد من شركات الصيرفة، كانت تتحكم بتداول عشرات الملايين من الدولارات يومياً خارج السياق القانوني ".

وبحسب البيان، يُهيب جهاز الأمن الوطني بالمواطنين كافة إلى دعم حملته في ملاحقة المتلاعبين بالإقتصاد الوطني من خلال الإبلاغ عن اية حالة مشبوهة عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني 131، أو عبر المنصات الرسمية للجهاز، وسيتم التعامل مع المعلومات بسرية ومهنية عالية.