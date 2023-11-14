النائب رفيق الصالحي : منافذ كردستان باتت عرضة للفساد والمتاجرة بصحة الناس

شدد عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالحي، الثلاثاء ، على ضرورة اخضاع منافذ كردستان غير الرسمية لسلطة ورقابة الحكومة الاتحادية من اجل حماية الاقتصاد الوطني.

وقال الصالحي في حديث ل/المعلومة/، إن "الحكومة تولي اهمية كبيرة لحماية المنتج المحلي ومنع التهريب عبر المنافذ غير الرسمية ".

وأضاف أن "منافذ كردستان غير الرسمية الحدودية باتت عرضة للفساد والمتاجرة بصحة الناس والتربح والكسب غير القانوني"، مشيرا الى ان " الحكومة عازمة على وضع حد للسيطرة على تلك المنافذ ".

وأوضح أن "الجميع مطالب اليوم بالعمل جنبا الى جنب للقضاء على الفوضى في المنافذ الحدودية من اجل حماية المواطن وسلامته والحفاظ على اقتصاد البلاد".

وكشفت هيئة المنافذ الحدودية في وقت سابق، وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية