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اجتماعات طارئة للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة


اعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع طارئ غد الأربعاء، لمناقشة آخر التطورات السياسية.

وقال امين عام الاطار التنسيقي عباس العامري، في بيان، إن "الإطار التنسيقي يعقد يوم غد الأربعاء اجتماعًا طارئا لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة".

وأضاف: "كما سيعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماًعا آخر طارئ ايضًا بعد اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات كافة وسيعقد الاجتماع بعد اجتماع الإطار مساء يوم غد الأربعاء"، موضحا ان "الاجتماعين سيكونان في القصر الحكومي ب‍بغداد".

 

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