الكشف عن المرشحين لمنصب رئيس البرلمان " بدلًاء الحلبوسي "

كشفت اوساط نيابية عن المرشحين البدلاء لشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفا لمحمد الحلبوسي ، الذي قررت المحكمة الاتحادية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء انهاء عضويته.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب يكون النائب الاول " حاليا محسن المندلاوي" هو الذي يشغل منصب رئاسة البرلمان بدلا عن الحلبوسي ، لحين انتخاب مايحفظ التوازنات بين الكتل السياسية .

لكن اوساطا نيابية ممثلة عن المكون السني ، تحدثت عن ان بديل الحلبوسي سيكون رئيس السن محمود المشهداني، بشكل مؤقت لحين انتخاب البديل ، فيما تداولت اوساط اخرى اسماء المرشحين البدلاء " خالد العبيدي وزياد الجنابي وسالم العيساوي ومثنى السامرائي "، لشغل منصب رئيس مجلس النواب الجديد