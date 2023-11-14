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صلاح الدين.. السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة ضابط أمن


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في الاستخبارات.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في الاستخبارات عن جريمة سرقة مبالغ نقدية ومخشلات ذهبية".

وأضاف، ان “المدان اعترف بسرقة مبالغ نقدية ومخشلات ذهبية وهاتف نقال"، لافتا إلى أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام القرار 160/ اولاً /1و2 لسنة 1983".

 

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