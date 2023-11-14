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الاعلام والاتصالات توجه دعوة لمزودي الانترنت: عليكم المراجعة


أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، توجيها لشركات مزودي خدمات الإنترنت الـ ISP كافة بمراجعتها.

وذكرت الهيئة في بيان انه "تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 واستناداً للائحة ترخيص خدمات الإنترنت الـ ISP الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات ذي العدد (2023/ق 175) في 12/9/2023، تدعو هيئة الاعلام والاتصالات شركات مزودي خدمات الإنترنيت التي لم تستكمل إجراءات التقديم لغاية تاريخيه على استكمال جميع المتطلبات للحصول على ترخيص خدمات الانترنت الـ ISP عبر مراجعة مقر الهيئة"

واشارت الى ان "مقر الهيئة في العاصمة بغداد/ المسبح/ حي بابل ومكاتب الهيئة في المحافظات كافة".

 

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