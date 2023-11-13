السوداني يستقبل كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه
وقال بيان لمكتب السوداني الاعلامي ان اللقاء استعرض جهود استدامة السلم الاجتماعي وتعزيزه، ودعم خطاب الاعتدال والوحدة الإسلامية في ظلّ التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة
واوضح ان اللقاء تناول ايضا أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية في سبيل دعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة في ظلّ ما يتعرضون له من جرائم وحصار من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني
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