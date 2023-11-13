السوداني يزور جهاز المخابرات الوطني ويؤكد أهميته ودوره الوطني والفعّال في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد من التهديدات الخارجية

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جهاز المخابرات الوطني.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً بالكوادر المتقدمة في الجهاز واطلع على مجريات عمله وتشكيلاته ومديرياته ومستوى فاعلية الأداء، ضمن تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة به

واكد السوداني أهمية الدور الوطني والفعّال للجهاز في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية.