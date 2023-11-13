العراق وإيران يبحثان التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "وجرى، خلال اللقاء، البحث في أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران، في ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة الجريمة المنظمة، والتأكيد على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، ومحاربة تجارة المخدرات، التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين، لإنفاذ القانون، وبسط الأمن والاستقرار، بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة".