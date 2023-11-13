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السوداني وزيدان يبحثان جهود محاسبة المضاربين بالعملة الأجنبية


بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تعزيز الجهود بمحاسبة المضاربين بالعملة الأجنبية.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "التقى، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات والإجراءات القضائية المتخذة؛ من أجل سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

كما ناقش الجانبان بحسب البيان "أهمية تعزيز الجهود التي يبذلها القضاء العراقي في محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين بالعملة الأجنبية؛ بهدف زعزعة السوق والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين، وإرباك الخطط الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي".

 

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السوداني وزيدان يبحثان جهود محاسبة المضاربين بالعملة الأجنبية
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