بتهمة الإضرار بالمال العام... النزاهة توقع بمديري فرعي شركتي تجارة المواد الغذائية والرقابة التجارية والمالية في ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ مذكرات قبض صادرة بحق (٥) مسؤولين في فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، بتمكن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار من تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق كل من مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية - فرع المحافظة، و مدير دائرة الرقابة التجاريَّة فيها، فضلاً عن مسؤول السيطرة النوعيَّة، و عضو لجنة من الرقابة التجاريَّة والماليَّة و أمين المخزن؛ وذلك على خلفيَّة تهمة الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعملون فيها.

وتابعت الدائرة أن العمليَّة جاءت؛ استكمالاً للإجراءات التحقيقيَّة؛ على خلفيَّة ضبط فريق عمل من المكتب لــ(٢٥٦٧٧) كيس رز أمريكي المنشأ مودعة في مخازن شركة المواد الغذائيَّة - فرع ذي قار، منبهة إلى أن الكميَّات المضبوطة كانت متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتحتوي على حشرات كبيرة.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه بصحبة المتهمين الخمسة بالعمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين.