السوداني يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ويؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان وبناء شراكة متبادلة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية السيد راجا برويز أشرف.

وجرى، خلال اللقاء، حسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني البحث في سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما شهد اللقاء التباحث في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة.

واضاف ان اللقاء تطرق إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني، والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي، والتأكيد على أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.