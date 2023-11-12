وزير الداخلية يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية ثلاث ملفات

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، في مقر الوزارة،مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، والوفد المرافق له، التعاون في المجال الاستخباري والخطط المستقبلية.

وذكرت الوزارة في بيان ،ان "الشمري بحث خلال لقائه بالقائد العام للشرطة الإيرانية ، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الجارين في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود الدولية وفق مذكرة التفاهم التي هي حيزة التنفيذ بين البلدين، فضلاً عن بحث تكثيف التعاون في المجال الاستخباري والخطط المستقبلية، مبيناً أن هناك تنسيقاً بين الوزارتين العراقية والإيرانية في المجالات كافة".

من جانبه اشاد القائد العام للشرطة الإيرانية باهتمام الشمري الكبير في تطوير العلاقات الثنائية.