السوداني: القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان السوداني التقى اليوم، سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين، وأبرز مجالات تطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما".

كما جرت مناقشة تطوّرات الأوضاع في غزّة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل، وفي هذا الصدد، جدد السوداني تأكيده على ضرورة أن يكون للدول الكبرى موقف إزاء هذا العدوان، وأن تمارس دورها المسؤول ضمن المجتمع الدولي؛ من أجل منع ما يحصل في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة وخرق واضح للقانون الدولي.

وبين رئيس مجلس الوزراء، أن القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل انحاء العراق إزاء كل التهديدات والتحديات.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق؛ لإيجاد مخارج للأزمة في غزّة، ومنع تمددها إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط.