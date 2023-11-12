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مقتل خلية إرهابية شمالي وادي الثرثار


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، مقتل خلية إرهابية شمالي وادي الثرثار.

وذكر بيان للقيادة أنه "تواصل قطعاتنا الأمنية البطلة تنفيذ واجباتها النوعية في ملاحقة العناصر الارهابية المجرمة وذلك بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات صلاح الدين ومتابعة قيادة العمليات المشتركة/خلية الاستهداف حيث نفذت قيادة عمليات صلاح الدين بالتنسيق مع قيادة القوات البرية عملية مباغتة أسفرت عن قتل خلية إرهابية مكونة من اربعة عناصر ارهابية اثنان منهم كانا يرتديان احزمة ناسفة شمالي وادي الثرثار ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشار البيان، إلى أنه "خلال هذه العملية استشهد أحد عناصر القوات الأمنية من الفوج الاول لواء 91 ضمن قاطع منطقة وادي العبرة (وهو ن.ض مالك كاظم عطية)؛ وذلك بعد التصدي لأحد الانتحاريين والاجهاز عليه".

ونوهت القيادة، إلى أن "العملية المباغتة هذه جاءت بإسناد من القوة الجوية التي ادت دورها بشجاعة".

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