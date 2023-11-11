رئيس الجمهورية يلتقي السيسي ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع مصر ليشمل المجالات الاقتصادية والأمنية

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد, اليوم السبت , أهمية توسيع آفاق التعاون مع الشقيقة مصر ليشمل المجالات الاقتصادية والأمنية .

وذكر بيان رئاسي , انه على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية للتضامن مع فلسطين المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، التقى رئيس الجمهورية ، اليوم السبت، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وجرى، خلال اللقاء وفق البيان، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والدولية سيما الأوضاع في غزة، واكدا ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية للأهالي وإنهاء معاناتهم".

كما ناقش اللقاء بحسب البيان, طبيعة العلاقات بين العراق ومصر والسبل الكفيلة في الارتقاء بها تحقيقاً للمصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين ".

واكد رئيس الجمهورية أهمية توسيع آفاق التعاون مع الشقيقة مصر ليشمل المجالات الاقتصادية والأمنية وبما يحفظ استقرار المنطقة ويعود بالنفع على شعوبها".

بدوره، أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تعضيد التواصل مع العراق والعمل على تفعيل الآليات الرامية إلى تعميق العلاقات بين البلدين خدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه".