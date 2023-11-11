المندلاوي: لا قيمة لأية بيانات استنكار او خطب ادانة او قرارات لا تلامس حاجة الشعوب ومصيرها

قال النائب الاول لمجلس النواب محسن المندلاوي, اليوم السبت ,لا قيمة لأية بيانات استنكار او خطب ادانة او قرارات لا تلامس حاجة الشعوب ومصيرها , تُلقى في قمة عربية - اسلامية " استثنائية "، وفي وقت انعقادها تُرتكب ابشع المجازر الدموية للإحتلال الاسرائيلي ضد النساء والاطفال الفلسطينيين .

واضاف كُنا نأمل من القادة العرب والمسلمين المتواجدين في هذه القمة ، ان تكون مشاهد الموت واستهداف المؤسسات المدنية امام انظارهم بأن يتفقوا على اصدار قرارات تأريخية شجاعة و رادعة ، تُحسب لهم ولتأريخهم ، تتناسب مع حجم جرائم الإبادة الجماعية اليومية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الاشقاء الفلسطينيين"./