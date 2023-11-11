الأخبار

رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لجميع شرائح الأمراض المزمنة


 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التزام الحكومة ضمن برنامجها وأولويات عملها بالقطّاع الصحّي، توفير العلاج والرعاية اللازمة والمتابعة الضرورية لجميع شرائح الأمراض المزمنة، خاصة الأطفال المصابين بمرض السكري.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم السبت، وفد جمعية رعاية أطفال السكري، بصحبة عدد من الأطفال المصابين بمرض السكري، من بغداد ومحافظات أخرى.

وأشار السوداني" إلى منح الأولوية في البحث الاجتماعي والشمول بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23528) القاضي بشمولهم براتب المُعين المتفرغ استثناءً من نسبة العجز، وكذلك شمولهم براتب الحماية الاجتماعية، إذ تجاوزت طلباتهم 1000طلب حتى الآن.

واطلع السوداني على عمل الجمعية في توفير الدعم المعنوي والمادي، واستمع إلى أبرز متطلباتها واحتياجات الأطفال وعوائلهم في توفير المستلزمات والعلاجات، ووجه الجهات المعنية بتسهيل عمل الجمعية وتوفير احتياجاتها؛ كونها تمثل عملاً تطوعياً إنسانياً له مكانته.

وشدد السوداني" على اهمية قيام الجهات المعنية في وزارة الصحة، المتمثلة بأربعة عشر مركزاً تخصصياً، فضلاً عن المستشفيات العامة، بالاستمرار في توسعة التشخيص وتقديم العلاج وتوفير جميع أنواع الأدوية الضرورية.

من جانبهم، عبّر أعضاء الجمعية، وهم من المتطوعين من ذوي الأطفال المصابين، عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء ولقرار مجلس الوزراء الأخير، بوصفه رعايةً والتفاتةً مهمة لشمول وتوسعة الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لجميع شرائح الأمراض المزمنة
رئيس الجمهورية يؤكد اهمية توحيد المواقف وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية والقانونية لحماية المدنيين في غزة
قائد الشرطة الايرانية يصل إلى بغداد
السوداني: الحكومة قطعت شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية
تأكيد على كسر الحصار وإدانة \"التدمير\" الإسرائيلي.. البيان الختامي لقمة الرياض
السجيل الكامل لخطاب الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يمناسبة يوم الشهيد اللبناني
النزاهة: استقدام مدير عام سابق بوزارة الكهرباء لإهداره المال العام
الرئيسان رشيد والاسد يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على غزة وحماية السكان
المقاومة الاسلامية العراقية البطلة تستهدف قاعدة امريكية في سوريا بطائرتين مسيرتين
النزاهة تطيح بضابط تسلم رشوة مقابل نقل سجين من أحد مراكز شرطة العاصمة إلى الأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك