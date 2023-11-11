رئيس الجمهورية يؤكد اهمية توحيد المواقف وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية والقانونية لحماية المدنيين في غزة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت ، على ضرورة توحيد المواقف وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لحماية المدنيين في غزة، وذلك على هامش القمة العربية الاسلامية المشتركة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة وأمنها".

وأكد رشيد "موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، كما دان بشدة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضد المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان حماية المدنيين من السكان وتوفير ممرات آمنة".

وأشار إلى "ضرورة التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المتبادل وبما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

بدوره، ثمن الرئيس الفلسطيني "مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية حكومةً وشعباً، مؤكدا أن هذه المواقف الأصلية تعبر عن الأواصر والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.

كما أوضح أن "الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى عدوان صارخ وترتكب ضده جرائم إبادة شاملة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لضمان سلامة الفلسطينيين".