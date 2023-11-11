قائد الشرطة الايرانية يصل إلى بغداد

وصل قائد الشرطة الايرانية احمد رضا رادان، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي استقبل قائد الشرطة الايرانية احمد رضا رادان الذي وصل على رأس وفد امني".

واشار الى "ان هدف الزيارة تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن وإنفاذ القانون بين البلدين، حيث سيجري الضيف عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في العراق بهدف تعزيز التعاون المشترك".

وقدم قائد الشرطة الإيرانية شكره وتقديره الى الوكيل والقادة على حسن الاستقبال والضيافة مثمناً الجهود المبذولة بين البلدين الجارين لتحقيق الأهداف المشتركة.