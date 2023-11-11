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النزاهة: استقدام مدير عام سابق بوزارة الكهرباء لإهداره المال العام


 أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة صدور أمر استقدامِ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في وزارة الكهرباء؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الدائرة، في بيان" انَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر استقدام المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - الفرات الأوسط؛ للمُخالفات المُرتكبة بشراء ( كير بوكس تورباين) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) دولارٍ من دولة الإمارات.

وأضافت إنَّ الموادّ التي تمَّ شراؤها في العام ٢٠٠٩،بقيت متروكة دون استعمالها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ للمال العام، لافتةً إلى أنَّ المحكمة المُختصَّة في بابل أصدرت أمر الاستقدام بحق المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل

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